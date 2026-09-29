Сотрудники полиции провели профилактическую встречу с подростками, обсудив основные риски, с которыми они могут столкнуться в интернете и повседневной жизни.

Одной из главных тем стало интернет-мошенничество. Участникам встречи напомнили: нельзя сообщать посторонним пароли, коды из СМС и данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

— Если вас торопят, пугают или требуют срочно перевести деньги — остановитесь и все проверьте. Настоящий сотрудник банка не попросит назвать код из СМС или пароль, — рассказал старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Иртышского района Куат Сарсембаев.

Отдельно обсудили дропперство. Под видом легкого заработка молодым людям могут предлагать оформить банковскую карту на свое имя, передать ее реквизиты или перевести чужие деньги.

Не осталась без внимания и тема наркоправонарушений. Речь шла о предложениях забрать, перевезти или передать "закладку" за денежное вознаграждение.

Кроме того, участникам встречи объяснили риски, связанные с лудоманией — зависимостью от азартных игр и онлайн-ставок. Стремление к легкому выигрышу может обернуться долгами и серьезными финансовыми проблемами.

В завершение полицейские призвали подростков не поддаваться на сомнительные предложения, не принимать поспешных решений и при возникновении вопросов обращаться к родителям, педагогам или в полицию.

Профилактическая работа, направленная на повышение правовой грамотности молодежи и предупреждение вовлечения в противоправные схемы, продолжается.