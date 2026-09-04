Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в рамках ОПМ “Қарасора” пресекли деятельность 20-летнего жителя другого города, подозреваемого в распространении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере.

Как установлено, мужчина нашел объявление о “работе” в социальных сетях и согласился на предложение. Так он стал фасовщиком: по указанию куратора получал крупные партии запрещенных веществ, расфасовывал их и готовил к раскладке в тайники. В июне мужчина приехал в Усть-Каменогорск, где продолжил эту деятельность. Оплату получал в криптовалюте.

Оперативная работа привела полицейских к подозреваемому. В его рюкзаке обнаружили два свертка с веществом коричневого цвета. В квартире, где он проживал, сотрудники полиции нашли еще несколько свертков с веществами, зип-пакеты, изоленту и электронные весы.

Экспертиза показала, что изъятые вещества содержат α-PVP и мефедрон общим весом более 510 гр, а также гашиш — более 520 гр. Всего из незаконного оборота изъято свыше одного килограмма наркотических и психотропных веществ.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: объявления о “легком заработке” в интернете могут скрывать преступную схему. То, что начинается как подработка, может закончиться уголовным делом.