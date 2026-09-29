Роботы-собаки заступили на службу в общественных местах Семея

В области Абай начали внедрять современные технологии в обеспечение общественного порядка. Теперь на улицах и в общественных местах города Семея наряду с людьми будут нести службу и роботы-собаки.

Впервые необычное технологическое устройство сотрудники полиции представили жителям на центральной площади Семея. Четвероногий робот привлек внимание горожан, особенно заинтересовав детей и молодежь. Многие смогли познакомиться с новой технологией и оценить ее возможности.

Роботы-собаки призваны помогать патрулировать общественные места, контролировать обстановку и предотвращать правонарушения. Оснащенное современными системами видеонаблюдения устройство способно в режиме реального времени собирать информацию об окружающей обстановке и передавать ее в оперативный центр управления.

Возможности технологического помощника на этом не заканчиваются. Он способен выявлять подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания, а при возникновении опасной ситуации автоматически передавать соответствующие сигналы тревоги экстренным службам.

Робот-собака предназначен не для замены человека, а для усиления общественной безопасности и повышения оперативности и эффективности работы сотрудников полиции.

Сегодня технологии и безопасность развиваются параллельно. А роботы-собаки в Семее становятся наглядным символом этих изменений. То, что еще недавно казалось сценой из будущего, теперь становится частью повседневной жизни в общественных местах.