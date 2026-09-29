Водителя скутера, совершившего более 10 нарушений ПДД, арестовали в Актобе

В Актобе сотрудники патрульной полиции попытались остановить водителя скутера. Однако мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение.

В ходе движения он неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения. Всего зафиксировано более 10 нарушений, среди которых — проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и другие опасные маневры.

Собранные материалы направлены в суд. По итогам рассмотрения водителю назначено 8 суток ареста и штраф в размере 1 млн тенге.

Игнорирование законного требования сотрудника полиции об остановке не освобождает от ответственности и может привести к созданию аварийной ситуации, а также угрозе жизни и здоровью людей.

Полиция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и выполнять законные требования сотрудников полиции.