В области Абай прошел областной турнир по киокушинкай каратэ на тему "Молодежь против наркотиков". В спортивном мероприятии приняли участие около 200 юных спортсменов из разных районов региона, которые продемонстрировали на татами свое мастерство и силу духа.

В ходе напряженных соревнований спортсмены, показавшие лучшие результаты, заняли призовые места. Юные каратисты продемонстрировали стремление к победе, дисциплинированность и выносливость.

Главная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, повышение интереса к спорту и усиление разъяснительной работы о вреде наркотиков.

Организационную поддержку турниру оказало управление по противодействию наркопреступности департамента полиции области Абай. Сотрудники полиции вручили победителям соревнований ценные подарки и поздравили юных спортсменов с заслуженными победами.

Спорт — это основа не только крепкого здоровья, но и будущего без наркотиков!