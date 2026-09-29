Итоги ОПМ "Подложный номер" подвели в Павлодарской области

На территории Павлодарской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Подложный номер", направленное на пресечение фактов использования подложных государственных регистрационных номерных знаков на автомобильных дорогах.

За три дня в ходе проверок зафиксировано свыше 500 фактов административных правонарушений. Среди них — 146 фактов управления транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками, 12 фактов управления автомобилями без государственного номера либо после запрещения их эксплуатации, 10 фактов управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками, а также другие нарушения правил дорожного движения.

По каждому выявленному факту в отношении водителей приняты меры.

Так, в Экибастузе на улице Астана остановлено транспортное средство ВАЗ 21150. При проверке установлено, что водитель управлял транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Аналогичный случай зафиксирован в поселке Солнечный, где водитель мотоцикла Kulager управлял транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.

— Проведенный анализ показал, что чаще всего водители идут на подмену или сокрытие номерных знаков с целью уклонения от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Кроме того, подложные номера используются для превышения установленных скоростных ограничений и сокрытия фактического веса грузового транспорта при прохождении весогабаритного контроля. Подобные действия наносят ущерб как дорожной инфраструктуре, так и системе транспортной безопасности в целом, — подчеркнули в ведомстве.

Полиция подчеркивает, что эксплуатация транспортных средств с поддельными или нечитаемыми номерами создает прямую угрозу безопасности дорожного движения. Такие автомобили затрудняют работу систем фиксации нарушений, способствуют безнаказанности и увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

За время проведения ОПМ на специализированные штрафные стоянки водворено 52 транспортных средства.