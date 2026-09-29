Молодежь и полиция провели акцию по удалению незаконных граффити в Уральске

В Уральске в целях профилактики незаконного нанесения граффити и поддержания чистоты на территории города проведено профилактическое мероприятие.

В акции приняли участие более 20 молодых людей — представителей объединения "Жайық жастары", а также сотрудники отдела природоохранной полиции Управления полиции города Уральска.

Участники мероприятия прошли по территории двух крупных районов города, где выявили ряд незаконных надписей на стенах жилых домов и провели работы по их удалению.

Сотрудники полиции также провели с жителями профилактические и разъяснительные беседы о недопустимости нанесения незаконных надписей и необходимости бережного отношения к общественному пространству.

Особенно важно, что проведенная работа получила поддержку со стороны самих жителей. К мероприятию по собственной инициативе присоединились студенты, которые в это время находились в районе. Они также приняли активное участие в удалении незаконных надписей.