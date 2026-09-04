МВД Казахстана представило делегации МВД Камбоджи цифровые решения

В Академии управления МВД Казахстана для делегации Министерства внутренних дел Камбоджи состоялась демонстрация современных цифровых решений и инновационных технологий, применяемых в деятельности органов внутренних дел.

Зарубежным коллегам представили смарт-жетоны, роботизированные комплексы, в том числе робота-собаку, а также другие разработки, внедренные в работу казахстанской полиции.

Гостям продемонстрировали возможности современных технологий в обеспечении общественной и дорожной безопасности, предупреждении и раскрытии правонарушений, а также повышении эффективности работы сотрудников полиции.

Особое внимание уделено применению цифровых инструментов, позволяющих оперативно реагировать на происшествия, анализировать поступающую информацию и обеспечивать безопасность граждан.

Внедрение современных технологий является одним из важных направлений работы МВД и направлено на обеспечение принципа "Закон и порядок", защиту прав граждан и повышение уровня общественной безопасности.

Встреча также стала площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия правоохранительных органов двух стран.