Около 400 нарушений в ходе ОПМ "Подложный номер" выявили в Астане

В столице прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Подложный номер". Рейды были направлены на выявление и пресечение использования подложных государственных регистрационных номерных знаков, незаконных уличных гонок, дрифта и других грубых нарушений правил дорожного движения.

В ходе ОПМ полицейские выявили 375 различных нарушений, допущенных водителями транспортных средств.

В частности, установлено 8 фактов управления транспортными средствами с заведомо подложными ГРНЗ, также установлено 51 факт управления транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками. Еще 92 водителя во время управления транспортным средством пользовались телефоном. 162 нарушения связаны с несоблюдением требований по перевозке пассажиров и грузов, а также использованием ремней безопасности. Кроме того, зафиксировано 13 фактов выезда на полосу встречного движения.

По результатам рейдовых мероприятий 58 транспортных средств водворены на коммунальную специализированную стоянку.

Особое внимание сотрудников полиции было направлено на пресечение опасного маневрирования и дрифта. Так, на улице Шамши Калдаякова выявлены два водителя автомобилей Mercedes-Benz и Toyota Camry, которые совершали дрифт, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения. Водители в возрасте 20 и 19 лет привлечены к ответственности. По решению суда каждому из них назначено административное взыскание в виде 10 суток ареста за совершение мелкого хулиганства. Автомобили водворены на коммунальную специализированную стоянку.

Не остались без внимания и факты использования устройств, позволяющих скрывать государственные регистрационные номера. На трассе Астана — Караганда сотрудники полиции установили 34-летнего водителя грузового автомобиля Shacman, который при приближении к камерам фото- и видеофиксации с помощью специального механизма опускал государственный регистрационный номер, скрывая его от фиксации. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 10 суток.

Полиция предупреждает, что подобные нарушения не являются формальностью. Грубые нарушения правил дорожного движения создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

По всем выявленным фактам приняты меры в соответствии с законодательством. Рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах столицы и пресечению грубых нарушений ПДД продолжаются.