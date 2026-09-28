Более 150 профилактических встреч со школьниками провели в области Улытау

С начала учебного года в организациях образования области Улытау с участием сотрудников полиции проведено более 150 профилактических встреч и воспитательных часов.

Одна из таких встреч состоялась с учащимися 9–11 классов школы №11 города Жезказган. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции и прокуратуры, которые разъяснили подросткам требования законодательства, вопросы правовой ответственности и личной безопасности.

Особое внимание было уделено профилактике буллинга и кибербуллинга, недопущению нахождения несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей, защите от интернет-мошенничества, а также соблюдению правил дорожного движения.

Школьникам также объяснили, что любое правонарушение влечет установленную законом ответственность, а знание закона помогает не только защищать свои права, но и уважать права и безопасность окружающих.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Учащиеся смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы специалистов.

Работа по профилактике правонарушений среди подростков и повышению их правовой грамотности системно продолжается во всех районах области.