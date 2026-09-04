Беспилотные летательные аппараты сегодня становятся дополнительным инструментом полиции в обеспечении порядка и безопасности на дорогах.

С воздуха сотрудники могут оперативно выявлять нарушения, которые напрямую связаны с риском дорожно-транспортных происшествий.

С начала года с помощью БПЛА сотрудники полиции выявили более 1500 нарушений правил дорожного движения.

В поле зрения полицейских — наиболее опасные нарушения: водители, которые не предоставляют преимущество пешеходам, выезжают на полосу встречного движения, проезжают на запрещающий сигнал светофора или совершают обгон в местах, где он запрещен.

Использование беспилотников позволяет наблюдать за дорожной обстановкой с высоты и фиксировать нарушения, которые могут остаться незамеченными при обычном патрулировании.

Однако главная цель такой работы — не количество выявленных нарушений. За каждым из них может стоять человеческая жизнь.

Один выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал или непредоставление преимущества пешеходу способны за несколько секунд привести к трагедии.

БПЛА помогают полиции видеть ситуацию шире, своевременно реагировать на нарушения и делать дороги безопаснее для всех участников движения.

Полиция напоминает: соблюдение правил дорожного движения — это не формальность, а ответственность за собственную жизнь и безопасность окружающих.