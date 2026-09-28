Первый полицейский класс "Жас сақшы" открылся в Коксуском районе

В Коксуском районе начинается новая история. В селе Жамбыл на базе средней школы имени Жамбыла открылся первый в районе класс "Жас сақшы".

18 семиклассников сделали первые шаги в новом для себя направлении. Теперь их ждут занятия, встречи с сотрудниками полиции, знакомство с профессией и основы правовой подготовки.

Класс создан в рамках соглашения о сотрудничестве между школой и районным отделом полиции. Для полицейских это не просто очередной проект. Это возможность быть ближе к детям, говорить с ними на понятном языке о законе, безопасности и ответственности, а также показать профессию не со стороны, а изнутри.

Главная цель — воспитать в ребятах гражданственность и патриотизм, чувство ответственности, дисциплину и уважение к закону.

Сегодня они только надевают форму "Жас сақшы" и знакомятся с профессией. Возможно, для кого-то именно с этого дня начнется путь в большую службу.

А главное — каждый из них уже сейчас учится простому, но важному принципу: порядок начинается с самого себя.