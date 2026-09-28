Жителя, выращивавшего мак и каннабис на дачном участке, задержали в Актобе

Сотрудники полиции в рамках мероприятия "Қарасора-2026" провели проверку одного из дачных участков, в ходе которой выявили факт незаконного выращивания растений, содержащих наркотические средства.

При осмотре территории полицейские обнаружили 61 куст мака и 12 кустов каннабиса. Также выявлены дополнительные кусты каннабиса и части высушенного растения. Все обнаруженное сотрудники полиции зафиксировали и изъяли в установленном порядке.

В ходе проверки установлено, что владелец участка, 53-летний местный житель, осуществлял уход за растениями и поливал их.

По выявленному факту сотрудники полиции собрали необходимые материалы. Проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.