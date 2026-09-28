Четырех водителей привлекли к ответственности за опасное маневрирование в Караганде
В Караганде сотрудники полка патрульной полиции пресекли групповое нарушение правил дорожного движения.
На записях камер видеонаблюдения зафиксировано, как колонна из четырех легковых автомобилей одновременно проигнорировала требования дорожной разметки и совершила опасное маневрирование, создав угрозу для других участников дорожного движения.
Согласованные действия группы водителей не остались без внимания — современные средства фиксации и работа патрульных служб позволили выявить и пресечь нарушения.
Полицейские установили личности всех водителей. Ими оказались местные жители в возрасте 27, 26, 25 и 20 лет. Каждый из них был привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил маневрирования и требований дорожной разметки.
Все четыре автомобиля, на которых передвигались нарушители, были водворены на специализированную штрафную стоянку.