Цифровые технологии повышают оперативность работы полиции в Актюбинской области

В Актюбинской области цифровые технологии активно используются для повышения оперативности работы полиции и обеспечения общественной безопасности.

Сегодня во всех 12 районных подразделениях полиции области функционируют центры оперативного управления. Они подключены к системам видеонаблюдения и комплексам автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Системы работают круглосуточно, позволяя в режиме реального времени отслеживать оперативную и дорожную обстановку, выявлять правонарушения и оперативно координировать действия полицейских нарядов.

В центрах оперативного управления внедрена автоматизированная система регистрации всех обращений, поступающих на линию "102". Поступившая информация оперативно передается нарядам полиции, осуществляется контроль за их реагированием и прибытием на место происшествия.

Видеонаблюдение позволяет не только своевременно выявлять правонарушения, но и оперативно оценивать ситуацию, координировать действия сотрудников и принимать необходимые меры.

Главная задача цифровизации — сократить время от поступления обращения до реагирования полиции. Современные технологии позволяют повысить оперативность и эффективность работы правоохранительных органов, а также уровень безопасности граждан.

Цифровые технологии становятся важным инструментом современной полиции — от фиксации правонарушения до оперативного реагирования.