Около 7 тысяч нарушений правил благоустройства пресекли в ЗКО

В Западно-Казахстанской области продолжается работа в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", направленная на соблюдение требований санитарной чистоты и благоустройства.

Сотрудники департамента полиции Западно-Казахстанской области с начала года выявили на территории региона 6 932 административных правонарушения.

В их числе:

— 1 013 фактов торговли в местах, не установленных местным исполнительным органом;

— 365 фактов загрязнения мест общего пользования;

— 5 554 факта нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также повреждения объектов инфраструктуры городов и населенных пунктов, уничтожения и повреждения зеленых насаждений.

Кроме того, в целях выявления и предупреждения нарушений санитарных норм в 2025 году 50 контейнерных площадок в областном центре были оборудованы камерами видеонаблюдения. Камеры подключены к центру оперативного управления департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Система видеоаналитики позволяет определять уровень заполненности мусорных контейнеров, а также выявлять случаи оставления гражданами различных предметов за пределами контейнеров. В результате с начала года выявлено 40 административных правонарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Департамент полиции совместно с местными исполнительными органами проводит профилактическую работу, направленную на формирование экологической культуры среди населения, соблюдение санитарных требований и предупреждение нарушений правил благоустройства.

Сохранение чистоты окружающей среды — общая ответственность. Полиция призывает жителей соблюдать требования санитарной чистоты, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и не нарушать правила благоустройства. За выявленные правонарушения в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.