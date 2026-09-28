Подозреваемого в квартирной краже с ущербом свыше 3,5 млн тенге задержали в Астане

В Астане сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу, в результате которой потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 3,5 млн тенге.

Установлено, что жительница столицы, уходя из дома, по забывчивости оставила ключи снаружи входной двери. Вернувшись домой, женщина обнаружила внутри квартиры неизвестного мужчину.

Она стала стучать в дверь и потребовала покинуть помещение. После этого дверь распахнулась, мужчина выбежал из квартиры и скрылся. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

В ходе расследования установлено, что из квартиры были похищены ювелирные изделия: четыре золотых кольца с бриллиантами, три золотые цепочки и три пары золотых серег. Общий ущерб составил свыше 3,5 млн тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 25-летнего подозреваемого, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное преступление. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает граждан внимательно относиться к безопасности своего имущества и не оставлять ключи в замках либо в легкодоступных местах. Перед уходом из дома необходимо убедиться, что входная дверь надежно закрыта, а окна и балконные двери заперты. Соблюдение простых мер безопасности поможет обеспечить сохранность имущества.