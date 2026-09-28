Водитель привлечен к ответственности за ночной дрифт в Жамбылской области
В Жамбылской области установлен 22-летний Оркениет Тилеубаев, который в ночное время устроил опасный дрифт, нарушив общественный порядок и требования безопасности дорожного движения.
Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения центра оперативного управления. По ориентировке ЦОУ сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.
За нарушение тишины в ночное время и совершение опасных маневров, создававших угрозу жизни и здоровью окружающих, водитель привлечен к административной ответственности.
Постановлением суда ему назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.
Полиция призывает граждан строго соблюдать общественный порядок и требования безопасности дорожного движения.