В департаменте полиции Туркестанской области открылся Центр подготовки и практического обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.

Новый центр позволит сотрудникам полиции осваивать современные технологии и совершенствовать квалификацию в эффективном управлении дронами в оперативно-служебной деятельности.

В ходе открытия специалисты подрядной компании представили возможности специального оборудования и симуляционного комплекса. Участники ознакомились с процессом управления, запуска и посадки беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Сейтхан Сейитжомарт отметил важность работы каждого, кто внес свой вклад в открытие учебного центра.

Руководство департамента полиции Туркестанской области выразило благодарность всем, принимавшим участие в формировании материально-технической базы центра, а ряду из них вручило специальные награды.

— В учебном центре будут проходить подготовку сотрудники оперативных служб, природоохранной и патрульной полиции департамента полиции Туркестанской области, а также на постоянной основе будут проводиться занятия, направленные на повышение их профессиональной подготовки, — отметил Сейтхан Сейитжомарт.

Проект направлен на внедрение современных цифровых технологий в деятельность полиции и повышение эффективности обеспечения общественной безопасности.