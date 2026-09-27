МВД: 45 уголовных дел в отношении участников ОПГ направлены в суд

МВД последовательно реализует комплекс мер, направленных на обеспечение принципа неотвратимости наказания за преступления, совершенные в составе организованных преступных групп.

В рамках этой работы принимаются меры по установлению всех участников преступной деятельности, документированию их противоправных действий и доведению уголовных дел до суда.

Одним из ключевых результатов проводимой работы является завершение расследований и направление уголовных дел в суд для решения вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

В текущем году в суды направлено 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп.

Так, в Карагандинской области оглашен приговор организатору и 10 участникам преступного сообщества, занимавшимся хищением товарно-материальных ценностей с горно-обогатительных предприятий региона. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 13 лет.

Также вынесен обвинительный приговор лидеру и четырем участникам ОПГ, причастным к аналогичным фактам хищения имущества с территории крупного градообразующего предприятия области с использованием скрытых мошеннических схем. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Алматы к длительным срокам лишения свободы — до 8 лет — приговорены 13 участников ОПГ, причастных к незаконной регистрации автотранспорта, изменению VIN-кодов и данных в информационных системах, а также мошенничеству при реализации автомобилей.

В столице за сбыт наркотических средств осуждены организатор и 5 участников ОПГ. Организатор приговорен к 17 годам лишения свободы, его сообщники — к срокам до 16 лет.

В Кызылорде за систематическое вымогательство, в том числе в отношении предпринимателей, осуждены 8 представителей местного криминалитета. В ходе расследования им вменены руководство и участие в деятельности ОПГ. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет.

Работа по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп продолжается. Основная задача — не только пресечь противоправную деятельность, но и обеспечить неотвратимость установленной законом ответственности каждого участника преступной группы. Все уголовные дела, по которым собрана доказательственная база, доводятся до приговора суда.