Профилактическая акция "Антиграффити" прошла в Талдыкоргане

В Талдыкоргане прошла профилактическая акция “Антиграффити”, направленная на предупреждение вандализма и недопущение распространения наркотиков.

Мероприятие организовано совместно акиматом города Талдыкорган и департаментом полиции области Жетысу. К нему присоединились свыше 700 человек — студенты, более 200 волонтеров, представители общественности.

В рамках рейдового мероприятия полицейские вместе с участниками акции провели профилактические беседы с жителями города и молодежью. Особое внимание уделено вопросам недопущения наркоправонарушений, ответственности за незаконный оборот наркотиков и положениям уголовного законодательства.

Кроме того, участникам и жителям города раздали свыше 300 информационных брошюр антинаркотического содержания. В них указаны официальная страница управления в Instagram и телефон доверия УПН области Жетысу, куда можно обратиться за консультацией или сообщить информацию.

Профилактика начинается с личной ответственности каждого. Именно поэтому такие акции позволяют не только выявлять и устранять последствия вандализма, но и формировать у молодежи устойчивое неприятие наркотиков и противоправного поведения.

Работа в данном направлении продолжается и будет проводиться на постоянной основе.