Водитель получил 15 суток ареста за нарушения ПДД в Кызылорде

В городе Кызылорда с помощью камер видеонаблюдения выявлен водитель, грубо нарушавший сразу несколько правил дорожного движения.

Полицией незамедлительно приняты меры. Нарушитель установлен и доставлен в управление полиции. В ходе проверки выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Им оказался 21-летний житель города Кызылорда Нурсултан Айтбаев.

Кроме того, за нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством без прохождения технического осмотра, создание аварийной ситуации, а также проезд на запрещающий красный сигнал светофора в отношении водителя составлены административные протоколы.

Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. Автомобиль помещен на штрафную стоянку.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования безопасности на дорогах и не допускать действий, создающих угрозу жизни и здоровью других граждан.