МВД продолжает изымать незаконное оружие

Одним из приоритетных направлений работы министерства внутренних дел остается борьба с незаконным оборотом оружия.

С начала года полицией изъято свыше 1 700 единиц криминального оружия. В их числе — 34 автомата, 458 пистолетов, более тысячи ружей, 3 гранатомета и почти 12 тысяч боеприпасов.

Особое внимание уделяется розыску оружия, похищенного во время январских событий 2022 года. Эта работа продолжается по всей стране.

С начала года из незаконного оборота изъято 152 единицы такого оружия. Только в сентябре — еще 9.

В августе в Алматы и Усть-Каменогорске сотрудниками полиции у двух жителей Алматинской области изъяты три единицы оружия, похищенного во время январских событий из оружейных магазинов Алматы.

В начале сентября в Таразе задержан местный житель, который хранил дома боевой пистолет Макарова. Установлено, что это оружие также было похищено в январе 2022 года в Жамбылской области.

Подозреваемые арестованы. Проводится расследование.

Одновременно продолжается республиканская акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. С 20 апреля граждане добровольно сдали уже свыше 900 единиц оружия и около 6 тысяч боеприпасов.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности в установленном законом порядке.

Если вам известно о местах незаконного хранения оружия, сообщите об этом в полицию по номеру "102" либо через сервис eOtinish. Анонимность гарантируется.