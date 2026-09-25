Контроль за выпасом скота у автодорог усилили в Павлодарской области

Актуальной проблемой остается скот, пасущийся вблизи автомобильных дорог, поскольку это может стать причиной дорожно-транспортных происшествий и привести к травмированию людей.

Полицейские на постоянной основе проводят рейды по выявлению бесхозного скота и установлению его владельцев, которые не принимают необходимых мер для обеспечения надлежащего выпаса животных.

Так, на 168-м километре автодороги Павлодар — Астана сотрудники полиции обнаружили лошадей, пасшихся без присмотра. Пастуха поблизости также не было.

Еще несколько лошадей были обнаружены на 6-м километре автодороги Павлодар — Русская Поляна. Полицейские установили владельцев скота. Бесхозные животные водворены на специализированную стоянку. В отношении владельцев составлены административные протоколы.

Как сообщает ДП Павлодарской области, с начала года на специализированные стоянки помещено 27 148 голов скота, а за нарушение правил выпаса к ответственности привлечены 1 794 владельца.

В связи с этим полиция предупреждает владельцев скота: не оставляйте животных без присмотра и следите за тем, чтобы они не выходили с пастбищ на территории населенных пунктов и автомобильные дороги.

Владельцам необходимо обеспечить надлежащий уход и выпас животных, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить их выхода на проезжую часть. При обнаружении бесхозного скота вблизи дороги водителям следует проявлять максимальную осторожность и принимать меры для предотвращения ДТП.

Безопасность на дороге — общая ответственность. Внимательность водителей и ответственность владельцев скота помогут предотвратить дорожно-транспортные происшествия.