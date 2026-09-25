МВД: В Алматы задержаны вымогатели, представлявшиеся сотрудниками УБОП

МВД продолжает системную работу по пресечению преступлений, связанных с вымогательством, угрозами и незаконным использованием статуса правоохранительных органов.

В Алматы задержаны лица, которые представлялись сотрудниками УБОП и под угрозой оружия требовали у жителя мегаполиса денежные средства.

Так, 10 августа группа лиц, действуя в сговоре, выследила потерпевшего. Представившись сотрудниками УБОП и угрожая пистолетом, злоумышленники принудили его сесть в автомобиль и вывезли за пределы города.

Оказывая давление, они заставили потерпевшего позвонить родственнице, которая перевела на указанный ими номер 3 млн тенге.

За совершение данного тяжкого преступления сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью задержаны четверо ранее судимых лиц, один из которых уже отбывал наказание за убийство. Все они водворены в изолятор временного содержания.

В ходе обыска обнаружены и изъяты два ружья, карабин, газовый пистолет и боеприпасы.

Расследование продолжается.

Аналогичное уголовное дело возбуждено в Актюбинской области, где задержан ранее судимый житель региона, который также, представляясь сотрудником УБОП, путем шантажа и психологического давления вымогал у местных жителей денежные средства.

МВД призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на угрозы и давление со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. При возникновении подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

МВД продолжит работу по выявлению и пресечению преступлений, направленных против безопасности и законных интересов граждан.