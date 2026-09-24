МВД усилило работу по пресечению незаконного нанесения граффити

МВД в рамках реализации программы "Таза Қазақстан" усилило работу по пресечению осквернения зданий и незаконного нанесения граффити. За последние два дня по стране проведено 524 профилактических мероприятия. Зафиксировано более 2 300 фактов нанесения граффити.

По итогам проверок выявлено девять административных правонарушений по статье "Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах".

В Шымкенте начато одно досудебное расследование по факту пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Наряду с выявлением нарушений полиция проводит профилактическую работу с населением. По стране распространено почти 1 200 информационных брошюр и проведено 976 разъяснительных бесед с гражданами.

Работа по пресечению незаконного нанесения граффити продолжается и находится на контроле МВД.