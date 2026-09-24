Девятый класс "Жас сақшы" открылся в СКО

В Саумалкольской казахской средней школе начал работу новый класс "Жас сақшы", объединивший 18 мальчиков и девочек. Проект стал результатом совместных усилий полиции, районного акимата и местных предпринимателей.

Теперь помимо обычной школьной программы ребята под руководством опытных офицеров будут углубленно заниматься строевой и физической подготовкой, повышать правовую грамотность и развивать дисциплину. В будущем такая подготовка даст выпускникам дополнительные возможности при поступлении в высшие учебные заведения министерства внутренних дел, министерства обороны и других силовых ведомств.

Торжественная церемония прошла с участием начальника департамента полиции СКО Руслана Назарова, акима Айыртауского района Мейрама Мендыбаева, ветеранов, педагогов и родителей.

Мероприятие началось с выставки оружия и специальных средств полиции, развернутой в фойе школы. Здесь же школьники познакомились с историей органов внутренних дел региона по материалам мобильной экспозиции музея, представленной на роллап-стендах.

Для учащихся в школе оборудовали отдельный кабинет. В нем оформлен уголок памяти Героя Советского Союза Газиза Байтасова, размещены наглядные стенды о ведомственных учебных заведениях и портреты народных героев страны.

Ключевым моментом праздника стала присяга. Школьники торжественно поклялись с честью носить звание "Жас сақшы", быть примером в учебе, уважать старших и вести здоровый образ жизни.

Почетные гости напутствовали школьников, а также вручили благодарственные письма отличившимся жителям района, ветеранам, сотрудникам полиции и их родителям.

Профориентационную составляющую после присяги дополнили показательные выступления сотрудников специального отряда быстрого реагирования ДП СКО, продемонстрировавших саумалкольцам боевые приемы, а также выступление вокальной группы культурного центра областной полиции.

Как подчеркнул глава областного ведомства Руслан Назаров, главная задача таких классов — не просто подготовить будущих сотрудников, а с раннего возраста прививать подросткам осознанность, ответственность и уважение к правилам в рамках концепции "Закон и порядок".

— Ребята учатся понимать основы безопасности, осознавать последствия своих поступков и грамотно реагировать на риски, что становится важной инвестицией в формирование правовой культуры нового поколения, — отметил Руслан Назаров.

Класс в Саумалколе стал уже девятым в Северо-Казахстанской области. Совсем недавно аналогичные классы открылись для школьников в районе Магжана Жумабаева — в Булаево, Возвышенке и Каракоге. Совместная работа государственных органов по масштабированию проекта МВД в регионе продолжается.