Более 38 тысяч нарушений правил благоустройства пресекли в Карагандинской области

С начала года департамент полиции Карагандинской области в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" пресек более 38 тысяч нарушений санитарных норм и правил благоустройства. По результатам проверок 38 привлечены к общественным работам, еще один подвергнут аресту.

Особое внимание уделяется владельцам АЗС, объектов общественного питания, магазинов, строительных объектов и предприятий. В отношении этих категорий выявлено 417 нарушений. Выдано 417 предписаний об устранении недостатков. По результатам повторных проверок к ответственности привлечены 286 лиц.

Выявлены также запущенные дворы и подъезды. К ответственности привлечены 13 руководителей КСК и старших по домам.

Для мониторинга проблемных участков полицейские активно применяют беспилотники. Аэровидеонаблюдение помогает выявлять несанкционированные свалки. С помощью дронов также удалось выявить более 100 водителей грузовых автомобилей, сбрасывавших мусор в неположенных местах. Все транспортные средства водворены на штрафстоянки.

Ликвидировано 148 несанкционированных свалок. В зонах риска выставляются круглосуточные патрули, а перевозчиков отходов под запись предупреждают об ответственности.

Профилактические рейды проводятся ежедневно. Только за последние семь дней зафиксировано 1 015 нарушений. Проверки юридических лиц выявили восемь новых фактов захламления территорий. При этом пять собственников участков предпочли самостоятельно расчистить территорию, не дожидаясь применения крайних мер. Два автомобиля, задержанные за выгрузку отходов в неустановленных местах, помещены на штрафстоянки.

Работа по наведению порядка продолжается. Сотрудники полиции ежедневно обходят частный сектор, дачные массивы и промышленные зоны, уделяя особое внимание повторным нарушениям. Для владельцев бизнеса составлены индивидуальные графики устранения недостатков, что позволяет снизить нагрузку на предпринимателей без снижения эффективности контроля.

Жители региона также активно участвуют в мониторинге, сообщая о фактах загрязнения через чат-боты, горячие линии и дежурные части территориальных отделов полиции.

Усилено взаимодействие с экологами и волонтерами. Совместная работа направлена на ликвидацию стихийных свалок в пригородных зонах и вдоль трасс.