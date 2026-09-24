250 гр синтетического наркотика изъяли у иностранца в СКО

Полицейские пресекли попытку ввоза в Петропавловск особо крупной партии наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Петропавловска задержан 25-летний иностранный гражданин. При обыске из сумки молодого человека изъято 250 гр синтетического наркотика α-PvP.

Установлено, что иностранец на законных основаниях работал в Казахстане — на стройке и занимался приготовлением самсы. Однако, по информации полиции, около недели назад он "трудоустроился" в один из интернет-магазинов по продаже психотропных веществ.

Со слов задержанного, он получил партию синтетического наркотика из "тайника" в Астане и доставил ее в Петропавловск для расфасовки и последующего распространения через "закладки". В настоящее время мужчина содержится под стражей. Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере.

С начала года полицейские пресекли 30 каналов поставки наркотиков в Северо-Казахстанскую область из других регионов. Зарегистрировано 225 наркоправонарушений, из них 99 фактов сбыта наркотиков.

В полиции отмечают, что участники преступных схем бесконтактного сбыта наркотиков, как правило, работают на интернет-магазины не более двух месяцев. После этого их ожидают задержание, суд и лишение свободы на срок не менее семи лет.

Полицейские призывают граждан задуматься о последствиях и не соглашаться на "легкие деньги".