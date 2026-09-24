Полицейские пресекли факт незаконной охоты в Туркестанской области
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции совместно с представителями природоохранных служб выявили факт незаконной охоты на территории Отырарского района.
В результате очередного рейда полицейские остановили автомобиль ВАЗ, в котором находились двое местных жителей. При проверке в салоне обнаружены и изъяты две туши кабана и охотничье ружье.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства.
В свою очередь, полиция призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к окружающей среде.