Около 150 студентов приняли участие во встрече в рамках проекта "Закон и порядок" в Астане

По инициативе министерства внутренних дел Республики Казахстан 23 сентября в Студенческом доме Казахского национального университета спорта состоялась встреча в рамках проекта "Закон и порядок". В мероприятии приняли участие около 150 студентов.

В качестве приглашенных спикеров выступили начальник управления ювенальной полиции Комитета административной полиции МВД РК Асхат Дюсембеков и депутат маслихата города Астаны Арсланбек Матзум.

Основной целью встречи стало повышение правовой грамотности молодежи, формирование культуры соблюдения законодательства и разъяснение вопросов личной и общественной безопасности.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы профилактики правонарушений среди молодежи, недопустимости ношения холодного оружия, соблюдения правил безопасности в ночное время, профилактики буллинга и наркопреступности, а также ответственности за нарушение законодательства.

Особое внимание уделено открытому диалогу со студентами. Участники активно задавали специалистам вопросы, касающиеся общественного порядка, личной безопасности и правовой ответственности, и получили на них подробные ответы.

Подобные встречи способствуют повышению правовой культуры молодежи, помогают лучше понимать свои права и обязанности и формируют ответственное отношение к соблюдению закона.