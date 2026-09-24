Шесть подозреваемых в вымогательстве задержаны в Павлодарской области

Оперативники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в серии вымогательств.

В рамках досудебного расследования установлены три потерпевших. По предварительным данным, общий размер причиненного им материального ущерба превышает 3 млн тенге.

Установлено, что на протяжении месяца подозреваемые требовали у жителей Павлодара денежные средства, сопровождая свои требования угрозами физической расправы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности и задержали шестерых подозреваемых. Пятеро из них водворены в изолятор временного содержания.

— По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, — сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.