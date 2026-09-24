Жителям Павлодара напомнили о номерах экстренных служб

В рамках республиканской акции "КОД БЕЗОПАСНОСТИ 102-111-150" сотрудники полиции совместно с амбассадором идеологемы "Закон и порядок" Жамилей Буламбаевой, волонтерами и специалистами центра поддержки семьи провели профилактическую акцию для жителей города.

В ходе мероприятия гражданам раздавали информационные буклеты с номерами экстренных служб и рекомендациями по алгоритмам действий в различных жизненных ситуациях.

— Особое внимание было уделено социальному эксперименту "Куда обращаться?". Участникам предлагалось ответить на вопросы о том, куда следует обращаться при правонарушениях, семейно-бытовых конфликтах, угрозах безопасности, а также при необходимости получения психологической и социальной помощи, — сообщила старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием ДП Павлодарской области Индира Джусупова.

Акция показала важность повышения правовой грамотности населения и информирования граждан о доступных способах получения помощи и защиты своих прав.