Полицейские усилили контроль за безопасностью школьников в области Жетысу

Каждое утро тысячи школьников выходят из дома и отправляются на занятия. Кто-то идет вместе с родителями, кто-то — с друзьями, а кто-то уже самостоятельно. Для взрослых это привычная дорога, но для ребенка даже обычный переход через улицу может стать моментом, требующим особого внимания.

Именно поэтому сотрудники роты патрульной полиции области Жетысу ежедневно находятся на страже безопасности дорожного движения.

Вблизи школ и на оживленных участках дорог полицейские следят за соблюдением правил дорожного движения, помогают детям безопасно переходить проезжую часть и обращают внимание водителей на необходимость быть особенно внимательными там, где рядом находятся школьники.

За каждым ребенком стоит семья, которая ждет его дома. Для родителей самое главное — знать, что их сын или дочь благополучно доберется до школы, а после уроков вернется домой.

Работа полиции в этом направлении — это не только контроль и ответственность. Это забота о безопасности тех, кто еще только делает первые шаги во взрослую жизнь.

Молодежь — наше будущее. И задача взрослых — не просто говорить о будущем, а каждый день делать все возможное, чтобы оно было безопасным.

Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны возле школ, снижайте скорость и помните: на дороге рядом с вами может оказаться ребенок. Несколько секунд осторожности могут сохранить самое ценное — детскую жизнь.