МВД: В Жамбылской области задержана группа вымогателей у большегрузов

Министерством внутренних дел на постоянной основе принимаются комплексные меры по противодействию организованной преступности, вымогательству и иным формам криминального давления на граждан и предпринимателей. Особое внимание уделяется выявлению лиц, действующих в составе преступных групп, установлению всех участников противоправной деятельности и пресечению их преступных схем.

23 сентября полицейскими Жамбылской области совместно с ДКНБ пресечена деятельность группы криминалитета, подозреваемой в систематическом вымогательстве денежных средств у водителей большегрузного, пассажирского, легкового и транзитного автотранспорта, следовавшего через пограничный пост в указанном регионе.

Проведено 27 обысковых мероприятий. Изъяты холодное оружие, устройства связи, крупная сумма денежных средств, а также автомашины. Расследование проводится по факту вымогательства, совершенного группой лиц. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, роль каждого из ее участников, а также возможные дополнительные эпизоды.

МВД продолжит последовательную работу по пресечению деятельности организованных преступных групп и лиц, оказывающих давление на граждан и представителей бизнеса. Основная задача правоохранительных органов – обеспечить безопасность граждан, защитить их законные права и интересы и обеспечить неотвратимость ответственности за совершенные преступления.