Полицейские взяли на контроль обращение жителя по поводу мусора в Актобе

На официальную Instagram-страницу департамента полиции Актюбинской области ежедневно поступает около 30 обращений от жителей. Граждане поднимают различные вопросы — от безопасности дорожного движения до благоустройства дворов и охраны общественного порядка.

Одно из таких обращений поступило от жителя улицы Тилеу батыра в Актобе. Он сообщил о скоплении на территории строительных материалов и бытовых отходов и попросил обратить внимание на проблему.

По словам жителя, мусор вывозился на территорию в ночное время, что приводило к появлению неприятного запаха и создавало неудобства для жителей.

Обращение гражданина взяли на контроль сотрудники полиции и представители местного исполнительного органа. На территории проведены соответствующие работы. В настоящее время скопившийся мусор и строительные отходы убраны.

При этом работа на данном участке продолжается. Территория остается на контроле компетентных органов. Принимаются меры по предупреждению фактов незаконного выброса мусора и обеспечению чистоты территории.

Каждое обращение жителей, поступившее через социальные сети, рассматривается, а по обозначенным гражданами проблемам принимаются соответствующие меры.