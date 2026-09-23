Более 300 школьников приняли участие в профилактической акции в Таразе

В Таразе более 300 учащихся школы №54 приняли участие в профилактической акции, направленной на предупреждение употребления и распространения наркотиков, а также повышение правовой грамотности подростков.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с представителями Кинологической службы и Молодежного ресурсного центра провели со школьниками открытый разговор о последствиях употребления наркотиков и вовлечения в противоправную деятельность.

Подросткам рассказали о рисках для здоровья, образования и будущего, а также о важности осознанного выбора и способности сказать "нет" опасным предложениям.

В рамках встречи школьникам показали профилактический фильм МВД РК "Не книжные закладки", посвященный предупреждению наркопреступности среди молодежи.

Особый интерес вызвало показательное выступление сотрудников Кинологической службы. Служебные собаки продемонстрировали навыки обнаружения наркотических и взрывчатых веществ, поиска пропавших людей и задержания условного правонарушителя.

Мероприятие прошло в рамках принципов "Закон и порядок" и "Адал азамат" и стало еще одной площадкой для открытого диалога с молодежью о безопасности, ответственности и выборе в пользу здорового будущего.