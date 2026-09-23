Пьяный водитель получил 15 суток ареста в области Абай

В области Абай полицейские пресекли действия водителя, создавшего угрозу безопасности дорожного движения.

Происшествие произошло около 03:45 в поселке Восточный. Сотрудники патрульной полиции заметили на дороге автомобиль Toyota Carina, который вызвал подозрение, и незамедлительно остановили его.

В ходе общения с водителем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения и направили его на медицинское освидетельствование. Согласно результатам экспертизы, 34-летний водитель употреблял алкоголь и находился в состоянии опьянения легкой степени. Он был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Управление автомобилем в состоянии опьянения в любое время — безответственный поступок, который создает прямую угрозу не только жизни самого водителя, но и всех участников дорожного движения. Одно мгновение беспечности может привести к непоправимым последствиям.

Безопасность на дороге начинается с ответственности каждого. Полиция призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.