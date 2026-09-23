Подозреваемую в хранении и распространении наркотиков задержали в Астане

В ходе оперативных мероприятий полицейские остановили автомобиль, которым управляла подозреваемая. В салоне транспортного средства обнаружена дорожная сумка, внутри которой находились 20 свертков с расфасованным веществом белого цвета порошкообразной консистенции, являющимся мефедроном.

Кроме того, при личном обыске у девушки обнаружен сверток с аналогичным веществом. Также подозреваемая указала на три места, где ранее оставила еще три свертка.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обнаруженное общим весом более одного килограмма изъято.

Полиция напоминает: хранение, перевозка и распространение наркотических средств влекут уголовную ответственность. Граждан призывают не оставаться в стороне и сообщать в полицию о ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков.