Дверь уличного туалета повреждена, стены исписаны граффити. Нарушителей удалось установить благодаря мониторингу социальных сетей. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию о повреждении общественного имущества на территории Центрального парка города Шахтинска.

Сотрудники отдела полиции города Шахтинска оперативно установили двух несовершеннолетних, причастных к произошедшему. Ими оказались 15- и 17-летние учащиеся колледжей.

В отношении законных представителей несовершеннолетних приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

С подростками и их законными представителями проведена профилактическая работа. Им разъяснены последствия подобных действий и ответственность за повреждение общественного имущества.

Полиция подчеркивает: общественный парк — это пространство для отдыха жителей, а не место для порчи имущества и нанесения надписей. Повреждение объектов благоустройства — это не шалость и не безобидное развлечение, а правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.

Полиция продолжает мониторинг социальных сетей и обращает внимание родителей на необходимость контролировать поведение несовершеннолетних и разъяснять им последствия противоправных поступков.