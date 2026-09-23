Двое подростков повредили общественное имущество в парке Шахтинска: полиция установила обстоятельства
Дверь уличного туалета повреждена, стены исписаны граффити. Нарушителей удалось установить благодаря мониторингу социальных сетей. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию о повреждении общественного имущества на территории Центрального парка города Шахтинска.
Сотрудники отдела полиции города Шахтинска оперативно установили двух несовершеннолетних, причастных к произошедшему. Ими оказались 15- и 17-летние учащиеся колледжей.
В отношении законных представителей несовершеннолетних приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
С подростками и их законными представителями проведена профилактическая работа. Им разъяснены последствия подобных действий и ответственность за повреждение общественного имущества.
Полиция подчеркивает: общественный парк — это пространство для отдыха жителей, а не место для порчи имущества и нанесения надписей. Повреждение объектов благоустройства — это не шалость и не безобидное развлечение, а правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.
Полиция продолжает мониторинг социальных сетей и обращает внимание родителей на необходимость контролировать поведение несовершеннолетних и разъяснять им последствия противоправных поступков.