С начала года в Казахстане возбуждено 74 уголовных дела по фактам наркорекламы

Министерство внутренних дел на постоянной основе проводит работу по выявлению и пресечению фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотиков.

За 8 месяцев 2026 года органами внутренних дел возбуждено 74 уголовных дела по статье 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Особое внимание уделяется распространению наркорекламы в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах, а также посредством граффити, объявлений и QR-кодов. Нередко в подобные схемы пытаются вовлечь молодежь, предлагая так называемый "легкий заработок" за нанесение надписей и распространение ссылок на наркомагазины.

В МВД напоминают: такие действия влекут уголовную ответственность. За пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, а при квалифицирующих обстоятельствах — от трех до шести лет.

Совместно с акиматами, организациями образования, общественными объединениями и волонтерами полиция проводит профилактические и рейдовые мероприятия. Выявленные наркограффити и другие формы незаконной рекламы устраняются, одновременно устанавливаются лица, причастные к их размещению.

МВД призывает граждан сообщать в полицию о выявленных фактах наркорекламы. Работа по пресечению ее распространения и предупреждению вовлечения молодежи в наркопреступность продолжается на постоянной основе.