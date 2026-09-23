В рамках акции "Код безопасности" сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение семейно-бытового насилия и повышение правовой грамотности граждан.

Полицейские посещают дворы и общественные места, где проводят разъяснительные беседы с жителями. Гражданам напоминают о недопустимости насилия в семье, важности своевременного разрешения конфликтных ситуаций и необходимости обращаться за помощью при возникновении угрозы.

Отдельное внимание уделяется информационно-разъяснительной работе. Полицейские распространяют среди жителей брошюры и памятки с информацией о мерах профилактики семейно-бытового насилия, а также доступных способах получения помощи. Информационные материалы также размещаются в местах общего пользования.

Главная задача акции — не только предупредить факты насилия, но и повысить осведомленность граждан о своих правах и доступных мерах защиты.

Полиция призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия. При угрозе жизни или здоровью необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номеру "102".