Восьмой класс "Жас сақшы" открылся в ЗКО

В Акжаикском районе Западно-Казахстанской области открыт восьмой класс "Жас сақшы". В новый класс зачислены 18 учащихся, которые в торжественной обстановке дали обещание соблюдать дисциплину, стремиться к знаниям, любить Родину и быть верными своему народу.

В мероприятии принял участие заместитель начальника ДП ЗКО Кадыржан Сагин. Он отметил, что занятия в классе направлены на повышение правовой грамотности, воспитание патриотизма и гражданской ответственности у школьников.

Классу присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Хасана Султангалиева, долгие годы служившего в Акжаикском районном отделе полиции. Его сын Болат Хасанович поблагодарил полицейских за сохранение памяти об отце и внимание к воспитанию подрастающего поколения.