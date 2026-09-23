Житель Павлодара поблагодарил полицейских за оперативную помощь в раскрытии мошенничества

Житель региона Ермурат Аденов обратился к начальнику управления полиции города Павлодара Балгабаю Капарову со словами благодарности.

— Хочу выразить искреннюю благодарность следователю УП города Павлодара Алихану Чикаеву. Я обратился в полицию по факту мошенничества. Хотел установить пластиковое окно, мужчина взял предоплату в размере 280 тысяч тенге, однако обманул меня. Следователем оперативно и четко были проведены все необходимые следственные действия. Благодаря добросовестному исполнению служебных обязанностей денежные средства в полном объеме мне были возвращены. Этот случай стал реальным подтверждением того, что сотрудники полиции эффективно выполняют свою работу и защищают граждан не только по долгу службы, но и по зову сердца. Спасибо за службу! — написал мужчина в своем обращении.

В полиции отмечают, что поступающие отзывы свидетельствуют о доверии населения и удовлетворенности граждан качеством и оперативностью работы сотрудников.

Полиция подчеркивает: оказание помощи населению и защита прав граждан являются прямыми служебными обязанностями сотрудников.