МВД обратилось к родителям и детям

Иногда между обычной шалостью и серьезной бедой — всего несколько секунд. "Я успею перебежать", "Я просто хотел напугать", "Он меня задел — я должен был ответить" — в такие моменты никто не задумывается, чем все может закончиться.

Однако машина не остановится мгновенно, ссора может за секунду выйти из-под контроля, а предмет, оказавшийся в руках "просто так", может превратить обычный конфликт в трагедию.

После уже невозможно вернуть ту самую секунду и поступить иначе.

В МВД напоминают: сила не в том, чтобы рисковать, ударить в ответ или доказывать свою правоту. Настоящая сила — суметь остановиться, сделать шаг назад, не поддаваться на провокации и задуматься о последствиях своих действий.

Родителям важно:

чаще обсуждать с детьми подобные ситуации;

не только объяснять, что нельзя делать, но и рассказывать о возможных последствиях;

учить детей принимать решения до того, как эмоции возьмут верх;

знать круг общения ребенка, интересоваться его эмоциональным состоянием и обращать внимание на то, что он носит с собой.

Если возникла проблема, важно своевременно обратиться за помощью и не скрывать ситуацию.

В МВД подчеркивают: иногда одно правильное решение, принятое за несколько секунд, может сохранить здоровье, будущее, а возможно, и жизнь.