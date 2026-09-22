Автомобиль без номерного знака обнаружили с помощью камер в Туркестане

В Туркестане сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения выявили автомобиль, двигавшийся без государственного номерного знака.

Дежурные центра оперативного управления заметили автомобиль Hyundai Santa Fe, двигавшийся без номерного знака по улице Казыбек би, и незамедлительно передали информацию патрульному экипажу.

В результате автомобиль был остановлен. За рулем находился 32-летний местный житель. В ходе проверки установлено, что государственный номерной знак находился в багажнике автомобиля.

Полицейские разъяснили водителю, что номерной знак должен быть установлен на автомобиле в предусмотренном для этого месте. После чего его закрепили надлежащим образом. С водителем также провели профилактическую беседу.

В отношении водителя приняты меры за управление транспортным средством без государственного номерного знака в соответствии с действующим законодательством.

Полиция призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.