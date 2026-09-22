ОПМ "Дети в ночном городе" проводится в Астане

В Астане продолжаются профилактические мероприятия в рамках ОПМ "Дети в ночном городе".

В ходе рейдов сотрудники полиции уделяют особое внимание соблюдению требований законодательства в отношении несовершеннолетних. Проверяются общественные места, парки и скверы, территории, где в вечернее время собирается молодежь, а также компьютерные клубы, развлекательные и увеселительные заведения.

По итогам рейдовых мероприятий, проведенных в минувшие выходные, выявлено 36 случаев нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях либо вне жилища в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей. По каждому факту приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством.

В частности, около 00:25 полицейские установили местонахождение 16-летнего подростка, находившегося вне жилища без сопровождения законных представителей. Установлено, что его 47-летний законный представитель не обеспечил соблюдение установленных требований.

В отношении мужчины составлен административный протокол. С подростком и его законным представителем проведена профилактическая беседа, в ходе которой разъяснены требования законодательства и ответственность за их несоблюдение.

Полиция обращает внимание родителей и законных представителей на необходимость контролировать местонахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное время. Соблюдение установленных требований — одна из важных мер, направленных на обеспечение безопасности детей и предупреждение правонарушений с их участием.