18 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения в Астане

В Астане в выходные дни в усиленном режиме проводились рейдово-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

В ходе мероприятий сотрудники полиции выявили 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По всем фактам приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.

Один из нарушителей — 38-летний водитель автомобиля Changan, остановленный на проспекте Байтурсынова. В ходе проверки документов полицейские установили, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол. Также приняты предусмотренные законодательством меры за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль помещен на коммунальную специализированную стоянку.

По решению суда водитель подвергнут аресту сроком на 15 суток и лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Полиция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является опасным правонарушением, которое может привести к тяжелым последствиям. Сев за руль после употребления алкоголя, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Полицейские призывают водителей соблюдать требования безопасности дорожного движения и не садиться за руль после употребления алкогольных напитков.