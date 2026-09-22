Памятник сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, открыли в Алматы

В Алмалинском районном управлении полиции состоялось торжественное открытие памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

В мероприятии приняли участие руководство департамента полиции Алматы, личный состав, ветераны органов внутренних дел, а также родные и близкие погибших сотрудников.

Памятник стал символом вечной памяти о тех, кто до конца оставался верен присяге и служебному долгу.

Заместитель начальника департамента полиции города Алматы Адильгожа Кусаинов отметил, что подвиг погибших сотрудников является примером мужества и преданности профессии для нынешнего поколения полицейских.

— Сегодня мы открываем не просто памятник. Мы сохраняем память о людях, которые своим мужеством и самоотверженностью до конца исполнили свой служебный долг. Их жизненный путь — пример для каждого сотрудника полиции. Память о них должна жить в наших сердцах и передаваться из поколения в поколение, — отметил Адильгожа Кусаинов.

В ходе мероприятия участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Для родных погибших этот день стал особенно значимым. Их близкие навсегда остались частью истории полицейской службы Алматы.

Память о тех, кто отдал жизнь, защищая людей и выполняя свой долг, остается неизменной.