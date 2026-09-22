Полиция пресекает дрифт на дорогах: с начала года привлечены 372 водителя

Министерство внутренних дел на системной основе проводит рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения и предупреждению ДТП.

С начала года в ходе рейдовых мероприятий выявлено свыше 226 тысяч нарушений ПДД. В частности, пресечено более 5 тысяч фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, свыше 4 тысяч выездов на встречную полосу. На специализированные стоянки водворено более 46 тысяч транспортных средств.

Особое внимание уделяется фактам опасного вождения и нарушениям общественного порядка. За дрифт к ответственности привлечены 372 водителя.

К примеру, в Астане за дрифт водитель получил 10 суток административного ареста. В Алматы за дрифт на городской дороге водитель получил 5 суток ареста, а автомобиль помещен на стоянку.

Каждому такому факту дается правовая оценка. При наличии нескольких нарушений ответственность наступает по всем установленным составам правонарушений.

МВД продолжает работу, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение аварийности, а также сохранение спокойствия и безопасности граждан.